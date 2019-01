Asas partidas

Mais

É obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS); direito à presença de acompanhante, durante os períodos de atendimento e de internação.

Locomoção

O direito ao transporte da pessoa com câncer, comprovadamente carente, será assegurado no sistema de transporte público coletivo intermunicipal por meio do passe livre.

Vem aí

O Diário Oficial publicou a convocação da 9ª Conferência Estadual de Saúde da Paraíba, a realizar-se nos dias 04, 05 e 06 de junho de 2019, em João Pessoa, com o tema “ Democracia e Saúde: Saúde como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS”.

Expansão

Outro decreto no DO é a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, de uma área de terra de 450,00m², sem benfeitorias, localizada “no Município de Galante” (na verdade é Campina Grande), à margem esquerda da Rodovia PB-100, trecho Galante/Fagundes, visando o alargamento da referida rodovia.

Nomeações

O DO do Estado também publica as nomeações de Jerônimo Armindo da Silva Júnior para o cargo de secretário executivo da Pesca; e de Rafael Lopes de Oliveira para o cargo de secretário executivo da Agropecuária.

Impactante

Todavia, o mais ruidoso Ato publicado no Diário Oficial do Estado de ontem é o que promove uma intervenção na gestão pactuada (terceirizada) da Cruz Vermelha Brasileira nos hospitais de Trauma (JP), Dom José Maria Pires (JP) e de Mamanguape.

´Sensor´

No longo decreto, o governador João Azevedo (PSB) considera “a ocorrência de fatos que indicam uma instabilidade institucional dentro das Organizações Sociais gestoras das unidades hospitalares, constatada pela Secretaria de Estado da Saúde, que podem comprometer a continuidade da prestação dos serviços pactuados e a qualidade do atendimento aos usuários”.

Apuração

Igualmente é mencionada a necessidade de “averiguar eventuais inconsistências e inconformidades no gerenciamento das unidades hospitalares objeto deste decreto”.

Revogação

O decreto determina “quando necessário, que a Organização Social contratada proceda à rescisão e à suspensão de contratos”.

Interinidade

Como interventores, foram nomeados o coronel Bombeiro Lucas Severiano de Lima Medeiros para o Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena; Procurador de Estado Lúcio Landim Batista da Costa para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires e para o Hospital Geral de Mamanguape.