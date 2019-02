As dúvidas do general

Diluído

Instado a falar sobre a pauta política da reunião, em entrevista ontem à TV Itararé, o vereador Alexandre do Sindicato (PHS) negou qualquer tipo de desavença: “Não havia crise na bancada governista. O que havia eram opiniões (diferentes) de alguns assuntos internos da Câmara. Mas isso já foi totalmente digerido e resolvido isso, numa conversa mais apurada com a presença do prefeito”.

Ao seu tempo

Sobre a eventual votação de mudanças nas atribuições dos vereadores que participam da mesa, Alexandre respondeu que “isso chegando ao plenário para ser votado, será amplamente discutido com todos os companheiros”.

Aval

Ele acrescentou que a presidente “tem feito um trabalho brilhante”.

Superável

Em entrevista radiofônica anterior, Alexandre declarou que “se a própria presidente se coloca favorável, não vejo dificuldades. A transparência tem que ser um marco na vida do homem público. Não podemos ficar discutindo o sexo dos anjos e acho que o diálogo é muito bom. A Casa tem que produzir em favor da sociedade e é o que estamos fazendo”.

´Tô fora´

No dia de ontem, o vereador Saulo Germano (DC) deu mostras de que o impasse não foi solucionado: ele renunciou ao cargo de 2º secretário da mesa diretora, diante da não modificação do regimento interno.

“Acabo de renunciar ao cargo e dou por encerrado o assunto”, exclamou.

Imutável

De todo modo, o edil reafirmou o apoio às mudanças regimentais: “Quem votar contra, que responda à sociedade. Só estamos querendo a transparência da Casa”.

Enquanto isso

Ao largo de tudo, o silêncio do autor da proposta, vereador Sargento Neto (PRTB).

Da boca de…

“… Não queremos afastar o PSDB de sua história. Mas desejamos que o PSDB construa uma história vinculada com aquilo que a população espera dele…” (governador João Doria Júnior, de São Paulo, que está assumindo as rédeas da legenda no plano nacional).

Sinal…

Ao comentar a ´rebelião´ de parte da bancada governista na Assembleia Legislativa, na recente eleição das novas mesas diretoras, Romero Rodrigues observou que é preciso acompanhar “o desfecho final disso”.