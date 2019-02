Aposentadoria “sem sentido”

Demandas

Ivonete disse que, da parte da presidência, deseja encaminhar diretamente a João três pleitos para a cidade: construção de uma maternidade regional; construção do centro de convenções; e ajuda na transferência ao Hospital Universitário Alcides Carneiro das antigas instalações do prédio da Faculdade de Comunicação Social da UEPB (bairro São José), para expansão dos serviços hospitalares fornecidos à população.

Sem adesismo

“Isso não é uma aproximação de Ivonete a João Azevedo. É apenas o papel de quem quer que Campina cresça”, realçou a parlamentar.

Repúdio

Ivonete disse que “acho uma posição mesquinha e baixa julgar a posição de Manoel (Ludgério) de oferecer apoio” ao governador.

Ilações

“Aí já se chama de adesão; já se chama de companheiro. Os próprios colegas parlamentares são os primeiros que anunciam e a imprensa propaga”, frisou.

Artilharia

Vice-líder do Governo na Câmara de Campina, Alexandre do Sindicato (PHS) não baixou as armas em relação à gestão do PSB, chamando de “eixo do mal” a passagem de Ricardo Coutinho pelo Executivo.

Faxina

“Parece que o Palácio da Redenção foi desinfetado do cheiro de enxofre que ali rondava há 8 anos”, acunhou.

Sinal de vida

Ao contrário do que ocorria à época de Ricardo Coutinho, a bancada de oposição na Câmara campinense está defendendo a gestão João Azevedo (PSB).

Foi o caso, ontem, do vereador Galego do Leite (Podemos).

Sem respaldo

Novo líder do bloco de oposição na Câmara campinense, o vereador Bruno Faustino (PSB) anunciou que os oposicionistas não assinarão as mudanças que estão sendo propostas pelo vereador Sargento Neto (PRTB) no regimento interno.

Flerte

Por outro lado, Bruno revelou que “alguns vereadores” da base governista “me procuram para tratar da possibilidade” de integrar o bloco de oposição.

Da boca de…

“… A história contará como a atual cúpula petista manipulou um drama nacional – a detenção da maior liderança da era da democracia (Lula) – e deslegitimou a campanha do seu maior agente renovador, Fernando Haddad, para assegurar a própria sobrevivência dessa cúpula…” (Mathias Alencastro, doutor em Ciência Política).