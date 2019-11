´Anarriê´ judicial

Outra etapa

Os autores anunciam na ação que protocolarão no Ministério Público uma Representação, devido à configuração de crime de improbidade administrativa.

Abordagem

Na solenidade de posse do deputado Tovar Correia Lima (PSDB) à frente da Secretaria de Planejamento, anteontem, Romero Rodrigues dedicou boa parte de seu discurso ao tema.

Parte integrante

“O Maior São João do Mundo é a grande referência da Paraíba em termos de turismo. E o Sítio São João faz parte de forma efetiva”, introduziu o tema.

Precedente

Romero disse que uma das motivações para a doação foi “por cautela”, uma vez que o Sítio havia sido “expulso” do Parque do Povo na gestão do ex-prefeito Veneziano.

Retorno

“A cidade ganha muito economicamente” com a festa junina, “e fazer a cessão é fazer justiça”.

“E foi feita da forma mais legítima possível e com cláusulas de reversão (anulação”, emendou.

Convicto

Romero disse adiante que “estou consciente do que fiz”, registrando que no governo anterior ao seu (Veneziano) as doações “eram feitas sem transparência e sem obedecer o processo e legal”.

Escondido

“No passado, se dava terrenos públicos e ninguém sabia”, bradou, para acrescentar: “Tudo era feito entre quatro paredes”.

Sem recuo

O prefeito reiterou que o Sítio São João “é um patrimônio cultural da cidade e vou continuar defendendo o Sítio, que não pode ficar submetido ao mundo da política”.

Marca

No encerramento de suas palavras, Romero Rodrigues disse que “fui o prefeito que mais incorporou áreas privadas ao patrimônio público”.

Sustação

No dia de ontem, o Juiz Ruy Jander Teixeira da Rocha, da 3ª Vara da Fazenda Pública, concedeu liminar suspendendo a citada doação até o julgamento integral do processo, determinando que a PMCG e o Cartório de Registro de Imóveis tomem conhecimento imediatamente de sua decisão.

Fundamentação

Ao embasar a sua decisão, o magistrado cita que “em exame prévio, a doação não parece ter a aprovação da maioria da comunidade, nem há provas de que a empresa privada beneficiária seria a única interessada na doação para os fins que se destina, e considerando a área doada e o valor do imóvel, pode se vislumbrar prejuízo para a coletividade e para a edilidade, com possível afronta ao princípio impessoalidade”.

Balizamento

“Embora tenha se admitido a doação de terreno público para particulares, a espécie de doação tem que ser bem analisada, não podendo ser doação pura, feita com espírito de benevolência, ou direcionada a favorecer uma empresa ou uma pessoa específica, sem subordinação à publicidade prévia”, assinala Ruy Jander.