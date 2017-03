Alento que vem da ´toga´

´Passeio na roça´

No centro do programa ´Ideia Livre Política & Economia´, hoje (22h15, na TV Itararé), estará o secretário de Planejamento de Campina Grande, André Agra, para ´debulhar´ o novo formato de gestão do Maior São João Mundo.

TV Itararé: canal 18.1 (digital) e 19 (analógico). Na internet: www.tvitarare.com.br

Ridículo…

O presidente Michel Temer (PMDB) inventou, no domingo, de convidar dezenas de embaixadores para um churrasco, como forma de demonstrar a sua confiança na carne brasileira, alvo de uma denúncia de deterioração que ganhou o mundo, com um prejuízo ainda incalculável e por tempo inestimável.

… Presidencial

Pois bem, a churrascaria escolhida por Temer e sua assessoria – Steak Bull – não vende carne nacional, e só trabalha “com corte europeu, australiano e uruguaio”.

Presente

Como o pleito de 2014 ainda não acabou judicialmente, Ricardo Coutinho participou, ontem, da solenidade de posse da juíza Michelini de Oliveira Dantas Jatobá como integrante efetiva do TRE-PB.

Fiel às leis

Em seu discurso, a nova integrante do TRE-PB observou que “é óbvio que no exercício de nosso mister judicante, há necessidade de observância estrita das normas legais, de modo a garantir o equilíbrio na disputa, assegurando a vontade real do eleitor”.

Fonte

“A figura nuclear de todo o processo eleitoral é o eleitor, o cidadão. É a ele que o parlamentar e o gestor público devem dirigir seus melhores esforços”, enfatizou a juíza.

Locomotiva

Nas suas palavras, “o verdadeiro motor que impulsionará a mudança é a ética. Esta será a verdadeira mola propulsora da mudança, que convida todos à participação responsável no processo, traspassando a superada ideia de que a resolução dos problemas brasileiros depende única e exclusivamente da boa vontade do agente político”.

Via das mudanças

Para a magistrada, “o povo é quem detém a vontade soberana e cujo exercício é o vetor da efetiva modificação da realidade social e econômica”.

Virar a página

“Já passa da hora de abandonarmos o ´sebastianismo´ político, o populismo, o clientelismo, o fisiologismo, o patrimonialismo e tantos outros “ismos”; a mitificação de lideranças ungidas pelos santos óleos das maquinações eleitoreiras; as campanhas azeitadas com recursos escusos e outras mazelas”, acentuou a juíza empossada no TRE.