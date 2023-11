A fatia de…

43,4% das casas com aparelhos de TV no Brasil em 2022 tinham serviços pagos de streaming de vídeo, o que correspondia a 31,1 milhões de lares.

… Cada um

27,7% dos domicílios com televisor tinham acesso aos serviços de TV por assinatura.

A proporção correspondia a 19,8 milhões de endereços.

Recusa

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) não aceitou a proposta apresentada pela Confederação Nacional de Saúde para a implantação do piso nacional de enfermagem no setor privado.

O detalhe

A entidade, conforme o portal ´J´, propôs um parcelamento de 24 a 36 meses dos salários.

2ª feira filosófica

“Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele”.

Platão, filósofo grego.

Prioridade…

Luís Roberto Barroso, presidente Supremo Tribunal Federal, criticou a decisão do Senado de avançar com uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que questiona os limites da atuação da corte, alegando que o país tem outras prioridades.

… Contestada

“O Congresso está fazendo o debate que é próprio que seja feito no Congresso, mas há muitas coisas para mudar no Brasil antes de mudar o Supremo. O Supremo como está presta bons serviços ao país, portanto eu não colocaria no campo das minhas prioridades mexer no Supremo”, afirmou Barroso.

Da boca de…

“… O Senado piorou o que veio da Câmara Federal, mas o resultado ainda é muito melhor do que o que temos hoje…” (governador Renato Casagrande, PSB, do Espírito Santo, sobre a reforma tributária).

Vácuo

Há um ´estranho´ descompasso entre o volume de água da transposição do Rio São Francisco que chega à cidade de Monteiro, na entrada no território paraibano, e o que desagua no açude de Boqueirão, cerca de 140 quilômetros depois, conforme observou o especialista Isnaldo Cândido durante recente entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM de Campina Grande.