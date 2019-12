Afinar os ponteiros

Agregar

O deputado Cabo Gilberto (PSL) afirmou que “são pessoas como o senhor que o Estado precisa. Espero que mais empresários ajudem a Paraíba para tirá-la da atual situação”.

Espectador

“Numa reunião com tantos Gadelhas, eu quero é ouvir, e não falar”, comentou rapidamente no plenário o deputado Raniery Paulino (MDB).

Contentamento

O deputado-presidente Adriano Galdino (PSB) começou as suas palavras exteriorizando “a alegria de uma homenagem a uma pessoa que cuida e investe em educação”.

Alerta

Em tom sentimental e emocionado, Galdino recordou os conselhos repetidos que a sua mãe dava a ele e aos irmãos quando criança: “Estudem, caso contrário vão sofrer mais do que a gente (ela e o seu pai)”.

Alavanca

“E pra mim – prosseguiu Adriano – a educação foi a ferramenta que mudou socialmente a minha vida”, servindo igualmente para “superar desafios e preconceitos, porque esse País é muito injusto com quem é pobre”.

“Nada para mim é mais importante do que a educação”, reforçou.

O presidente disse que a ALPB “se curva ao empreendedorismo” de Dalton Gadelha, “com a sua vontade de investir”.

Sabedoria

Numa menção a José de Paiva Gadelha, Adriano ressaltou que “apesar de sua satisfatória condição financeira” àquela época, guiou os filhos para o estudo “e os presenteou com algo que ninguém pode tirar, que é o conhecimento”.

Apelo

“A Assembleia se sente honrada com essa sua homenagem, Dalton. Que Deus continue a lhe abençoar”, enfatizou Galdino, com um apelo adicional: “Faça com que eu sai daqui (após o seu discurso) mais sábio”.

´2º pai´

O chanceler da Unifacisa começou o seu discurso agradecendo “as falas extremamente generosas” que acabara de escutar, entre as quais as de Marcondes, “que eu considero o meu segundo pai”.

Sempre perto

Sobre o ex-deputado Renato Gadelha, igualmente presente, o qualificou como “companheiro de todos os momentos de minha vida”.

Dose dupla

“A gratidão é um sentimento muito nobre. E aqui tenho que agradecer duplamente, pela comenda ter o nome de meu pai, e por ser a primeira pessoa a recebê-la”, acentuou Dalton, para adendar: “É o instante de maior alegria que já desfrutei na minha vida”.

´Meca´

Ao revisitar as suas origens e a adolescência, Dalton recordou que “Campina Grande era tudo que a gente desejava nas nossas vidas”.

Conjunto

Sobre a verve para o empreendedorismo, o chanceler da Unifacisa disse que é preciso aliar essa vocação ao compromisso social, e que é preciso “fortalecer a sociedade”.

Antevisão

“A educação é – e continuará sendo – o maior instrumento de transformação social”, disse o empresário, citando que o seu pai já entendia dessa maneira: “Era um homem que via muito à frente”.

Experiência

Na mesma linha das palavras de Marcondes, Dalton relembrou que o seu pai alertava: “ ´Não olhe para o que eu construí. Isso é passageiro. Cuide de se educar. Educação é um patrimônio que ninguém toma de você nem rouba. E você carrega para onde quiser´. Ele formou os seus nove filhos, numa cidade que nem tinha todo o curso primário”.

Futuro

Aproveitando a seleta e numerosa plateia, Dalton externou que “a nossa preocupação é muito grande com os destinos da Paraíba e de Campina”.

Ele pontificou que “sem investimento na educação básica, continuaremos sendo o de sempre”.

Reprodução

Após enumerar os 10 projetos sociais tocados pela Unifacisa, o chanceler grifou que se deu conta, em determinado momento, “que estava fazendo a mesma coisa que o meu pai fez”.

Risco

Realista, o empresário salientou que “se não conseguirmos transformar a nossa geração agora, amargaremos para sempre o prejuízo a ser causado às futuras gerações, que jamais nos perdoarão”.

Girar o capital

Ele disse que o País atravessa um novo ciclo econômico, no qual os bancos terão obrigatoriamente de sair da especulação financeira para financiar e estimular atividades produtivas.

“Vão deixar de especular!” – bradou.

À procura

A parte final de seu pronunciamento teve um viés motivacional: “Continuo sonhando. Sou um realista esperançoso. Sou um esperançoso eterno, vivo sempre buscando o que fazer e também buscando fortalecer a sociedade, para que a gente cresça juntos e conquistemos a justiça social”.

Questionamento

Dalton reproduziu uma recente conversa que manteve com o professor da UFPE Silvio Meira, um dos articuladores do Polo Digital do Recife. ´Dalton, você é um sonhador/realizador. Qual vai ser o próximo sonho?” – indagou Sílvio.

Reencontro

Ainda Dalton Gadelha: “Não respondi naquela hora, mas respondo aqui para os senhores. Eu não posso realizá-lo, pelo menos nessa dimensão. Porque o maior sonho seria reencontrar o meu pai (José Gadelha). E depois de um longo e afetuoso abraço, na frente dos seus filhos, ouvir dele: ´Meu filho Dalton, o seu suor, assim como o meu no passado, lhe dá honra e paz. Vá em frente e que Deus o abençoe´.”

Sábado é dia de poesia

“… Coisas que a gente se esquece de dizer/ Frases que o vento vem as vezes me lembrar/ Coisas que ficaram muito tempo por dizer/ Na canção do vento não se cansam de voar…” (compositor mineiro Lô Borges).