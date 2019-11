Absolvido e no páreo

O ´profeta´?

Na solenidade da última segunda-feira, em Campina Grande, o presidente Jair Bolsonaro disse que “não existe momento maior de satisfação para um político, do que o de ser bem recebido pelo seu povo. É semelhante àquele que teremos quando o Gabigol (atacante do Flamengo) fizer o gol da vitória contra o River Plate”.

Retrovisor

Trecho da nota divulgada no último domingo pelo deputado paraibano Julian Lemos (PSL) acerca da visita no dia seguinte do presidente Jair Bolsonaro a Campina Grande.

Aos eleitores

“Jamais pensei que um dia viveria para assistir Jair Bolsonaro, exemplo de moralidade, desembarcar, em minha terra, do avião presidencial na companhia de Aguinaldo Ribeiro”.

Ausente

Bolsonaro desembarcou e Aguinaldo não estava – nem na comitiva nem no evento.

Das duas, uma

Um fato a ser passado a limpo, porque sugere duas coisas mutuamente excludentes: ou Aguinaldo cancelou de última hora a aceitação do convite presidencial, ou Julian Lemos burilou na véspera um pretexto para justificar, por antecipação, a sua exclusão da comitiva presidencial.

Descendo a Serra

O Pleno do Tribunal de Justiça aprovou a remoção da juíza Adriana Barreto Lóssio de Souza da Turma Recursal da Comarca de Campina Grande para a 9ª Vara Cível de João Pessoa.

Retaguarda

Ainda ontem, o Pleno do TJ-PB aprovou o anteprojeto de lei que cria mais 65 cargos de provimento em comissão de Assessor de Gabinete de Juízo de 1o Grau na estrutura administrativa do Poder Judiciário da Paraíba.

Apimentado

Trecho do manifesto de lançamento da ´Aliança pelo Brasil´, o partido que está sendo criado pelo presidente Bolsonaro: “Uma nova e verdadeira atitude de aliados que almejam livrar o país dos larápios, dos ´espertos´, dos demagogos e dos traidores que enganam os pobres e os ignorantes que eles mesmo mantêm, para se fartar”.

Sem ré

Em evento partidário realizado no último final de semana, a presidente do PCdoB na Paraíba, Gregória Benário, afirmou que “não tem mais o que se discutir. A pré-candidatura do deputado Inácio Falcão está mais do que consolidada. Não é só o PCdoB que clama para que Campina Grande possa ter uma alternativa, um desenvolvimento, um progresso no município”.

Sem dar ´cotação´

Por sinal, em algumas conversas informais com pré-candidatos a vereador, Inácio Falcão tem dito que ´deu de ombros´ com a sondagem feita para aceitar ser candidato a vice numa chapa eventualmente encabeçada pela esposa do senador Veneziano Vital (PSB), Ana Cláudia.