A volta com esgrima na mão

O ´capitão´

“Ladrão de celular tem que ir pro pau”.

Presidente Jair Bolsonaro.

Debate

O chanceler da Unifacisa (e prefeitável) Dalton Gadelha é o entrevistado de hoje no programa Ideia Livre da TV Itararé, que começa às 22h15, logo após o Jornal da Cultura (18.1).

´Imexível´

De acordo com o jornal O Globo, apesar de pressões em contrário, na superintendência da Funasa na Paraíba será mantida a mãe do líder da maioria na Câmara Federal, Aguinaldo Ribeiro.

Artistas

Será na noite desta quarta-feira a apresentação das principais atrações do Maior São João do Mundo do próximo ano, na nova casa de eventos localizada na Alça Sudoeste, pertencente à empresa que organiza a festa junina – Medow, do empresário Jomário Souto.

Tilintar

De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, com a conquista da Copa Libertadores da América no sábado e do Campeonato Brasileiro no domingo, o Flamengo alcançou R$ 83 milhões de premiação nas duas competições – R$ 50 milhões e R$ 33 milhões, respectivamente.

Pesquisa

Ainda sobre o futebol. Conforme o levantamento do Ibope, a audiência da Rede Globo com a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate foi maior do que a registrada nas finais de algumas Copas do Mundo.

´Bombou´

No Rio de Janeiro, a emissora teve 76% de participação, ou seja, a cada 100 televisores, 76 estavam ligados na Globo.

Já em São Paulo, a marca foi 51% de participação das TVs ligadas, audiência maior do que nas finais da Copa de 2010 e 2014.

Intransferível

Por antecipação, o presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, avisou ontem (sobre a eleição em João Pessoa) que “não é segredo para ninguém que o PT tem uma preferência pelo nome de Ricardo Coutinho. Se o companheiro Ricardo não for o candidato, acho que temos que se sentar para discutir e avaliar”.

Réplica

Presidente do PDT em Campina Grande, Gustavo Feliciano ´glosou´ o mote do desligamento do partido do vereador Rodrigo Ramos, anunciado pela imprensa.

Soma zero

“Essa afirmação me surpreendeu, pois estive há uns 15 dias conversando com ele sobre as eleições, as possibilidades e conjecturas. E numa entrevista, o vereador afirmou que a direção municipal não tinha diálogo. Eu acho que o caminho não é esse, mas existe uma frase muito comentada que diz ´ninguém perde o que não tem´,” discorreu Gustavo em entrevista à ´Caturité FM´.

Marcha lenta

E o ´mago´ reapareceu. Após ter reunido o seu ´coletivo girassol´ no final de semana, Ricardo Coutinho retomou ontem as críticas à gestão de seu sucessor João Azevedo: “Aquele ritmo que eu implementei não está sendo seguido no Estado”.