A vacante ´Sé da Borborema´

Vertentes

Dimensão

Leque

O ´novo crack´

Uma nova droga começa a preocupar as autoridades do Rio de Janeiro. Ainda sem ´batismo´ definitivo, está sendo chamada de inalante e tem em sua formula gasolina e inseticida.

Já é a segunda droga mais consumida pelos adolescentes.

Périplo

Segundo o Ministério da Integração Nacional, é o seguinte o ´passeio´ que a água faz desde o Rio São Francisco, através da transposição.

Eixo Leste

Floresta, Custódia, Betânia e Sertânia (PE) e Monteiro (PB).

Eixo Norte

Cabrobó, Salgueiro, Terranova e Verdejante (PE); Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro (CE); São José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras (PB).

Sem trégua

As águas do ´Velho Chico´ não amorteceram a disputa política no PMDB paraibano.

Inevitável

O senador Raimundo Lira reafirmou que “existe uma vontade de renovação” no comando partidário, “que vai acontecer de forma absolutamente democrática, nos prazos regulamentais, naquilo que estabelece o PMDB”.

Necessidade

“O desejo de renovação existe em todos os grandes partidos. Só aqueles partidos pequenos, que têm donos, é que não se renovam. Por ser um partido grande, o PMDB precisa de uma renovação. Agora, essa deve ser democrática, pacifista e consensual”, sublinhou o senador.

Memória

Diante das periódicas especulações quanto a uma eventual reaproximação com o governador Ricardo Coutinho (PSB), o prefeito pessoense Luciano Cartaxo (PSD) se permitiu uma consulta ao seu ´diário´.