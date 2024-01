Sem data

Ao cabo de um enredo notoriamente de indefinição, a LOA deste ano ficou para ser apreciada em momento impreciso e ainda não oficializado.

Redutor

Até que a LOA venha a ser aprovada, o Poder Público municipal funcionará com base no orçamento de 2023 – à base 1/12 avos mês.

Ou seja: o limite de gastos mensais será o orçamento do ano passado dividido por doze.

Curso da sessão

Mas voltemos à sessão da noite de sexta-feira. O impasse se estabeleceu – para contemplação externa, ou seja, no plenário – com a existência de dois pareceres sobre a LOA.

Preservação

Num deles, o presidente da Comissão de Justiça, Saulo Noronha (SD), defendeu a integralidade do texto remetido pelo Poder Executivo, no final de setembro último.

Pretérito

Ocorre que o parecer lido por Saulo tem a assinatura do ex-vereador Dinho (PSDB), cassado posteriormente pela justiça eleitoral.

Tempo oportuno

Saulo argumentou que o referido parecer foi emitido antes da decisão da justiça eleitoral e que havia sido entregue antes mesmo das audiências públicas relativas à peça orçamentária, realizadas no mês passado.

Contraponto

O segundo parecer foi feito por dois atuais integrantes da CCJ: Pimentel Filho (líder do bloco de oposição) e Anderson Almeida (do grupo oposicionista).

Uma ressalva

O segundo parecer concorda com a tramitação da LOA, com a restrição ao artigo 6º, que estabelece a possibilidade de o Executivo remanejar o Orçamento de 2024 em até 30% sem a necessidade de nova autorização legislativa – algo questionável, mas usual na história daquela casa legislativa.

Retirada

O líder do minoritário bloco governista, pastor Luciano Breno, usou a palavra e propôs a votação da LOA com a supressão do artigo contestado pela oposição.

Com folga

A oposição fez valer a sua maioria e o segundo parecer (de Pimentel e de Anderson) foi aprovado com folgada maioria.

Adiamento

Ato contínuo, Pimentel foi à tribuna para ler um documento subscrito pelos demais vereadores oposicionistas, no qual é comunicada a decisão de não votar a LOA, sob a alegação de que o prefeito Bruno Cunha Lima não havia – até aquele momento – sancionado uma mudança na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), aprovada na véspera pela Câmara, para inserir a implantação das chamadas ´emendas impositivas´ – de empenho obrigatório.

Batendo em retirada

Enquanto Pimentel fazia a leitura do documento, os demais vereadores sob sua liderança foram gradualmente abandonando o plenário, inviabilizando o quórum para deliberações.

“Sumiço”

“Não entendi o sumiço. O que houve?” – reagiu o vereador Alexandre Pereira (União Brasil), vice-líder do bloco governista.

Bloqueio

Ao usar da palavra, o líder governista Luciano Breno disse que era preciso “deixar claro o que aconteceu: infelizmente a oposição não quer votar”, uma vez que havia aceitado a supressão do artigo contestado na LOA.