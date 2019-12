A ´ressurreição´ da oposição

Jogo de cena

De sua parte, o líder do bloco governista, deputado Ricardo Barbosa (PSB), alegou que “a oposição faz o cumprimento de sua papel, dando causticidade ao debate e tentando trazer aliados para as suas teses, a exemplos de sindicatos e associações”.

Ainda em 2019

Segundo ele, “o que nos compete é fazer as articulações devidas e buscar a aprovação, respeitando e reconhecendo as dificuldades. Mas estamos otimistas com relação à aprovação ainda nesse semestre”.

Comparativo

O líder declarou ainda que “o projeto guarda similitude com o texto aprovado pelo Congresso Nacional. Mas há algumas especificidades”.

Emendar

O deputado-presidente Adriano Galdino (PSB), que acompanhou a conturbada sessão na CCJ, avisou que “vou apresentar emendas ao projeto de lei (da reforma), e vou pedir a aprovação”.

O detalhe

Galdino adiantou que uma das emendas diz respeito a fixação do percentual de 11% (e não 14%) de desconto previdenciário para os servidores que ganham mensalmente 1 salário mínimo.

Surfando

Essa confusão na ALPB serviu de mote para o deputado federal Gervásio Maia (PSB) cutucar o governador João Azevedo.

Dissimulado

“Não sei como é que alguém conseguiu dissimular com tanta maestria. Como é que o governador encaminha uma reforma da Previdência colocando quem ganha o salário mínimo para ter o mesmo desconto de quem recebe R$39 mil? Não foi isso que nós prometemos aos paraibanos, João”, esgrimiu Maia.

Liminar

Decisão do juiz Onaldo Queiroga, ainda ontem, suspendeu a tramitação da reforma da Previdência na ALPB, conforme mandado de segurança impetrado por Raniery Paulino.

Retrovisor

Não faz muito tempo que o governador paraibano criticava publicamente a postura do governo federal com relação à tramitação e conteúdo da reforma previdenciária.

Resgate

No aspecto eminentemente partidário, João Azevedo e aliados conseguiram a proeza de oferecer, à beira do ´precipício´ cronológico de 2019, um ´bote de salva-vidas´ a uma oposição que se encontrava à deriva, sem rumo definido e sem discurso, tão somente assistindo – como espectadora – a crise e os seus desdobramentos no PSB.

Vitaminada

O açodamento governista, de não saber nem intuir que a reforma da Previdência é um tema nevrálgico e delicado, faz rejuvenescer a oposição.