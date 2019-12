A reboque dos fatos

Recomeço

O MDB de Campina Grande, através de sua sumida presidente, médica Tatiana Medeiros, anunciou ontem que deverá realizar convenção municipal ainda este mês para converter a comissão municipal provisória em diretório municipal.

Aceno

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) comunicou ontem que a reforma tributária será a prioridade do Congresso Nacional no começo do ano legislativo de 2020.

´Bicudos´

Está rolando um clima tenso entre diretores da Associação Comercial de Campina Grande e CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), por conta das novas indicações feitas para o cargo de ´vogal´ da Junta Comercial do Estado, já publicadas no Diário Oficial.

Sinal dos tempos

O banco brasileiro BMG, com sede em Minas Gerais, será um dos patrocinadores do Barcelona da Espanha na próxima temporada europeia.

Bola rolando

Já está reaberto o amplo espaço comercial no centro de Campina Grande (avenida Floriano Peixoto) onde por muitos anos funcionou o supermercado Balaio (antiga rede Walmart).

O detalhe

O novo empreendimento é Freitas Varejo, do segmento de utilidades domésticas e que tem sede em Fortaleza (CE).

Concorrência…

A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou para breve a instalação de um centro de distribuição em Cabo do Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife.

… Mais próxima

A intenção é promover entregas rápidas e gratuitas em Recife, Maceió, Natal e João Pessoa.

Sobrenome

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) contratou Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha do ex-presidente Lula, como ´assistente parlamentar´ em seu gabinete.

Da boca de…

“… Podem tirar os cargos que não quero nada. Podem demitir todo mundo…” (deputado paraibano Wellington Roberto, do PL {antigo PR}, ao externar a sua impaciência com a demora na nomeação de aliados para cargos no governo federal).

Designação

Portaria do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, designou a competente advogada e professora campinense Danielle Patrícia Guimarães Mendes para integrar a Comissão Especial de Direito Tributário, na qualidade de ´membro consultora´.