A ´queda-de-braço´ peemedebista

Sem voar

Entre esses devedores, alguns já viraram ´moradores´ da lista.

A empresa com a maior dívida é a Varig (falida companhia aérea com sede no Rio Grande do Sul, que feneceu em 2006): R$ 4 bilhões.

Prata

A segunda maior devedora é a JBS S/A, dona da Friboi, com dívida superior a R$ 2 bilhões.

Bronze

A Vasp (Viação Aérea São Paulo), já falida, e a Associação Educacional Luterana do Brasil aparecem na sequência, com dívidas de R$ 1,9 e R$ 1,8 bilhão, respectivamente.

Reciprocidade

Está havendo um clima de admiração e identificação recíprocas entre várias pastorais da Diocese de Campina Grande e o bispo alagoano Dom Henrique Soares, atual titular da Diocese de Palmares (PE).

Quem sabe chega aos ouvidos do papa Francisco…

Milho

O grupo musical americano The Strokes (rock) fez uma exigência impensável para o camarim no evento Lollapalooza, que acontece este mês em São Paulo.

Querem degustar pamonha.

Da boca de…

“… O partido que mais ganhou força nas eleições municipais foi o PSDB. Queremos manter a aliança (oposicionista). A manutenção da aliança é de interesse de todos…” (ex-deputado Ruy Carneiro, presidente do PSDB/PB).

Órfãos

Sob o manto do anonimato, para não criar melindres, a bancada de oposição em Campina reclama do distanciamento do deputado Veneziano (PMDB).

Desde as eleições do ano passado que a turma não se reúne com o líder.

Concessão

Um grupo de advogados e juristas, bem como de entidades ligadas aos direitos humanos, solicitou à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que coloque em pauta um pedido das defensorias públicas para que réus primários, que não tenham atuado com violência nem integrem organizações criminosas, cumpram pena fora do cárcere.

Disputa

Três candidatos deverão disputar, no próximo mês, a presidência do diretório municipal do PT em Campina Grande: professores Hermano Nepomuceno e Márcio Caniello (ambos da UFCG) e Jackson.

´Paro por aqui´

O atual presidente do partido na cidade, Peron Japiassu, não vai concorrer à reeleição e apoiará Márcio.