Numerários

O vereador campinense Pimentel Filho informou que vai ingressar na justiça solicitando a remuneração dos 24 meses que ficou na condição de suplente, enquanto a justiça eleitoral não julgava a sua ação que culminou com a cassação de quatro parlamentares.

Espiral de alta

O preço do tradicional – e para muitos indispensável – arroz tem subido sucessivamente ao longo das últimas semanas, por conta de ´quebra da safra´.

Prioridades

A direção do grupo Carrefour no Brasil informou que vai focar nos próximos anos em lojas de atacarejo e clube de compras.

Despencar

As medidas administrativas tomadas na prefeitura campinense no final de setembro – suspensão dos contratos de prestadores de serviços e exoneração de cargos comissionados – fizeram com que o comprometimento das despesas com pessoal em relação à arrecadação caísse para 53,52%, dentro dos parâmetros fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

A quem compete

O Tribunal Superior Eleitoral ´encomendou´ um ´passaporte´ para o arquivamento da Operação Calvário na Paraíba, ao decidir nesta quinta-feira que é da competência da justiça eleitoral “processar e julgar a denúncia” oferecida na investigação que envolve o ex-governador Ricardo Coutinho e outros 34 réus.

´Conexos´

A decisão da Corte foi unânime, puxada pelo voto do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, que apontou a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos a delitos eleitorais.

Acórdão cassado

“Voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais eleitorais, cassando o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral e determinando a fixação da competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento da denúncia oferecida na investigação criminal”, enfatizou o relator.

Relatório

No embasamento do processo, a assessoria do TSE descreve que a operação Calvário investiga uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos – por meio da contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais da rede estadual e também com atuação na educação – para financiar campanhas nas eleições de 2014 e de 2018.

Petições

Os réus recorreram ao TSE para tirar da esfera da Justiça Comum o caso, mediante uma tese e uma constatação.

A tese

Todo o dinheiro desviado teria sido destinado às campanhas eleitorais, o chamado ´caixa 2´, cujas penas são bem mais brandas.

A constatação

A justiça eleitoral não está equipada para fazer tramitar um caso tão volumoso, que envolve quase 40 réus, e que já tramita no Judiciário há pouco menos de 5 anos.