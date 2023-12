Indicação

Por falar no vereador Luciano, na reunião da bancada governista com o prefeito Bruno Cunha Lima, sexta-feira última, ele disse que não continuará na liderança no próximo ano e sugeriu que Márcio Melo (PSD) assuma o cargo a partir de fevereiro próximo.

Situando

Márcio, na semana passada, fez pesadas críticas à condução da liderança por Luciano Breno, em entrevista ao paraibaonline.

Outro aviso

No final de novembro, o vereador Alexandre Pereira (União Brasil), nos ecos da criação do então grupo ´G5´ (ou R5), também comunicou que em 2024 não continuaria na vice-liderança governista.

Carta de…

Ao ocupar novamente a tribuna, ontem, o vereador Márcio Melo afirmou que o (agora) ´G6´ (R6) é “um grupo independente e vai tomar as decisões que devem ser tomadas; vai votar as matérias (ou não votar) se achar que deve”.

… Alforria

“Não vamos ser pautados” – exclamou Márcio, para emendar: “Vamos trabalhar para aumentar, cada vez mais, a nossa bancada. Vão vir mais vereadores. Podem até alguns vereadores receberem pressão para sair do bloco. Mas eu fico (até só) nele. Este é o nosso RECADO!”.

´Botando pilha´

“Valeu Márcio Melo!” – bradou a vereadora Jô Oliveira.

Incógnita

“Parabéns pela postura”, reforçou Bruno Faustino, acrescentando uma sutil dúvida: “Fica difícil de entender se é um bloco independente ou mais um que defende o prefeito”.

Pausas

A sessão de ontem da Câmara campinense teve duas interrupções para tentativa de entendimentos entre as bancadas de governo e de oposição sobre matérias a serem votadas ainda este ano.

Sem êxito.

Modo operacional

Suspensão significa reunião reservada dos vereadores, bem longe dos eleitores/espectadores.

Quem comandou

A 1ª parte da sessão foi presidida por Bruno Faustino; a 2ª parte por Pimentel Filho.

O presidente Marinaldo Cardoso (REP) só apareceu no finalzinho para dizer que todas as matérias na ´ordem do dia´ estavam adiadas, inclusive uma originária do Poder Executivo.

Dotação

O senador Veneziano Vital (MDB) informou que já conseguiu assegurar, no Orçamento Geral da União para 2024, pelo menos R$ 36 milhões para a continuidade das obras de duplicação da BR 230, a partir de Campina Grande.

Investida

Reportagem do jornal O Globo mostra que as ofensivas do Congresso Nacional para ter mais controle do orçamento fizeram mais do que dobrar o valor disponível para parlamentares nos últimos dez anos.