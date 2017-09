A luta pela Chesf

Garimpo

“Não que não me custe dor, sofrimento, medo e, às vezes, pânico. Mas prefiro morrer que rastejar e perder a dignidade”.

Ex-superministro José Dirceu, sobre as delações premiadas.

Avançando

Em palestra na última semana, na cidade de São Bento (Sertão), durante a 1ª Feira de Negócios, Cultura e Entretenimento – Expotêxtil, o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Francisco Buega Gadelha, disse que é preciso ter convicção de que a economia brasileira está crescendo.

Na mídia

O ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), disse que o dono da JBS, Joesley Batista, pagou a parlamentares para aprovar uma série de medidas provisórias no Congresso Nacional, informa a revista Veja desta semana.

Duro na queda

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) passou a senha errada de seus celulares para a Polícia Federal.

Omissos

A vereadora-presidente Ivonete Ludgério (PSD-CG) criticou o fato de a bancada de oposição naquela casa legislativa não ter feito qualquer tipo de cobrança ao governo estadual no tocante à falta de ajuda às instituições filantrópicas campinenses.

Parou

Segundo o jornal Folha de São Paulo, a escolha dos livros de arte para o ensino médio, realizada no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático, do Ministério da Educação (MEC), será suspensa.

Indícios

Há suspeitas de que a banca que fez a escolha das obras não atuou com isenção. Um dos livros tem como autores quatro professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – três dos quais participaram da comissão de avaliação do programa em 2015.

´Enxurrada´

Ao que se informa nos meios empresariais campinenses, nos próximos meses a cidade passará a contar com mais de 10 novos postos de combustíveis.

Cotação

Por falar em gasolina, em Campina muitos postos estão vendendo o litro a R$ 3,60.

Em João Pessoa, alguns estabelecimentos comerciais estão cobrando R$ 3,67 pelo litro da gasolina.

Quintal…

Pesquisa interna contratada por aliados do prefeito de São Paulo, João Dória (PSDB), aponta queda na avaliação de seu governo perante os paulistanos.

… Descoberto

Boa parte das pessoas ouvidas avalia que Doria está viajando muito e deixando de se dedicar com afinco à administração municipal.