A intuição de João

Pedido

“Peço à Paraíba que, antes de julgar, conheça os fatos (…) Sou uma pessoa correta (…) Você tem aqui uma dúzia de pessoas que vive em função da minha pessoa, me caluniando de manhã, de tarde e de noite.

Pode apurar

“Eu não tenho nenhum problema de ser investigado (…) Se tem que se fazer apuração, que se faça. Mas não se tente destruir todo o processo de mudanças positivas que este Estado teve.

Mídia

“Tem meios de comunicação que não gostam de mim, e têm razão para isso, porque eu tenho outras prioridades e sempre disse isso.

Medrosas

“O que está em jogo é uma tentativa de se destruir toda uma lógica de mudanças que este Estado experimentou, e que agora, infelizmente, está paralisada em função de pessoas que assumiram compromissos de continuar a mudar, mas que não têm a coragem necessária para avançar”.

Governador

Agora trechos da fala de João Azevedo, em entrevista coletiva na manhã de ontem, no Palácio da Redenção.

Agir

“Não é factível dizer que o modelo de OSs (organizações sociais) não funciona (…) No caso da Paraíba, teve problema seríssimo com as OSs, que gerou todos esses problemas. Entretanto, como aqui esse modelo se apresentou ineficiente, e não trouxe os resultados mais amplos de transparência, nós tivemos que tomar providências.

Legado

“Quando chegamos ao governo em 2019, nós encontramos uma situação, com relação às OSs, que tinha todo tipo de problemas: contratos vencidos, contratos que não foram renovados.

Ação ativa

Desde o início da gestão nós começamos a tomar medidas, em função das denúncias que apareceram”.

Pausa

João Azevedo anunciou o fim de todos os contratos com as OSs na área da saúde.

Novo…

O setor de Saúde será gerido diretamente pela Secretaria de Saúde com o apoio de uma fundação que está sendo criada, chamada de PB-Saúde.

… Modelo

A PB-Saúde assumirá a gestão dos hospitais da rede estadual, inclusive o Hospital de Trauma Dom Luís Gonzaga Fernandes, de Campina Grande.

Operação Calvário

“(retomada das declarações de João) Não teve acesso ainda ao processo. Assim que tiver darei as explicações. Farei a defesa e estarei à disposição da Justiça para esclarecer qualquer dúvida que surja.

Sem contato

“Eu jamais sentei, com quem quer que fosse, para discutir a continuidade de OS, até porque, na boca pequena, as pessoas diziam claramente que ´esse cara´ é contra as OSs (…) Se esse foi o motivo do rompimento (com Ricardo), aí o julgamento são vocês (jornalistas) que têm que fazer.

Condução

“A campanha de 2018, ela foi estabelecida e teve determinação direta, no sentido de que ela fosse feita exatamente com os recursos oriundos do partido, através do fundo (eleitoral). Essa foi a campanha que foi feita, com indicação dos recursos, cuja prestação de contas teve aprovação por unanimidade. Essa foi a minha determinação.

Ressalva

“Se, durante o processo, alguém se aproveitou do momento político para agir de forma errada, essas pessoas vão responder por seus atos.

“Talvez”

“Nesse governo não tem continuidade de corrupção. Nesse governo nós não iriamos, de forma nenhuma, compactuar com qualquer desvio de recursos, tanto que nós tomamos todas as medidas. Talvez essas medidas tenham desagrado a muita gente. Mas aí é um outro problema, e não me cabe aqui fazer comentários (…) Não houve não há e jamais haverá compromisso com qualquer ato ilegal de minha parte.

Demarcação

“Não existe essa de separar o nome de Ricardo Coutinho do meu governo. Os governos estão separados desde o dia 31 dezembro de 2018. No dia primeiro de janeiro de 2019, assumia um novo governador chamado João Azevêdo. A partir daí, eu me responsabilizo e assumo todos os atos desse governo. Antes, quem estava, que assuma. Não tem outra forma. A separação foi dada a partir da posse.

Descartada

“Eu não tenho a mínima preocupação com essa questão de renunciar. Não farei isso. Eu fui eleito por 1.119.758 pessoas neste Estado, que disseram sim, porque acreditaram naquilo que eu disse que cumpriria.

Sem juízo de valor

“Eu não vou fazer avaliação sobre participação de quem quer que seja nesse processo. Quem tem que fazer avaliação da investigação é o Ministério Público. É a justiça (…) Não serei eu que vai dizer o que alguém fez ou deixou de fazer, até porque eu não tinha conhecimento de nada disso.

Autônomo

“Não preciso procurar nenhum ex-governador para fazer gestão.

Próximos…

“Não tenho dúvida nenhuma de que vamos entrar num processo de vingança generalizada.

… Capítulos

“Não tenho dúvida de que muita coisa vai acontecer. O importante é estar com a consciência tranquila”.