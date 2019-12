A indignação da PGR

Data especial

Hoje é a data de aniversário do inesquecível amigo e jornalista William Monteiro de Lima, que Deus chamou à Sua presença há aproximadamente um mês.

Semeadura

Quando de sua partida, contei neste espaço a árvore que ele plantou e cultivou na calçada da residência onde moro.

Visualização

No meu facebook está publicada a foto dessa árvore, vigorosa e frondosa, servindo de sombra para muita gente, inclusive, para anônimos que não o conheceram e, portanto, não sabem quem lhes proporcionou tamanho alívio no sol escaldante deste final de ano.

Abrigo

Mas é importante realçar algo mais. Diariamente, nos primeiros raios solares e quando do amarelar crepuscular de cada final de tarde, inúmeros pássaros, predominantemente Bem-te-vis, entoam dessa árvore seus cantos singulares: pela manhã, entoam os acordes da chegada de um novo dia; à tarde, sinalizam o prenúncio do reinado das estrelas e o brilho ímpar da lua.

Atemporal

Os pássaros são a demonstração viva (e bela) de que quem cultivou amizades e plantou árvores tem vida eterna.

Da boca de…

“… A nossa missão precisa continuar…” (Márcia Lucena, prefeita da cidade do Conde, após ser liberada da prisão, no final de semana. Ela é ex-secretária de Educação do Estado e está sendo investigada na Operação Calvário).

Inesperada

A liberação do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) por parte do ministro Napoleão Maia, do Superior Tribunal de Justiça, na tarde do último sábado, surpreendeu a Procuradoria Geral da República (PGR).

Liderança

Em parecer encaminhado ao ministro acima citado, a PGR, através do vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiros, se posicionou enfaticamente em sentido contrário, sob a alegação de que RC continuaria, se liberado, a liderar o grupo que supostamente desviou R$ 134,2 milhões em recursos da saúde e da educação no Estado, preservando a “estrutura delitiva no atual governo”.

Proeminente

Conforme o procurador, a liderança política do ex-governador é ‘fortíssima’.

Captura

“Estamos diante, portanto, de uma flagrante situação de gravíssimos crimes praticados por uma organização criminosa, a qual, sem nenhuma dúvida, o paciente (RC) lidera. Temos o Estado capturado e refém de organização criminosa”, enfatiza o vice-procurador.

Restauração

Noutro trecho, o titular da PGR acentua que “a sociedade paraibana viu o movimento das instituições de persecução e responsabilização na direção do desmonte de organização que capturou o Estado. A prisão restaurou a ordem pública. A liberdade do paciente, ainda que no plano individual seja clemente, no plano coletivo, social e público é um atentado contra a ordem pública”.

Manutenção

À ótica da PGR, a liderança de RC seria tamanha que, mesmo diante de “inúmeros escândalos de irregularidades” envolvendo as duas organizações sociais investigadas no esquema criminoso, o atual governador manteve seus contratos.