A idade chegando

Inconveniente

Gouveia também concordou com o vice pessoense no tocante à dificuldade de inserção, na chapa majoritária, “de dois nomes da mesma região e do mesmo partido”, numa referência ao senador Cássio Cunha Lima (que pretende disputar a reeleição) e ao prefeito Romero Rodrigues, que já colocou o seu nome à disposição do PSDB para a sucessão estadual.

“Fica difícil”, admitiu o deputado, em entrevista à ´Campina FM´.

Ação externa

Rômulo Gouveia creditou as especulações quanto a uma eventual aproximação entre o senador José Maranhão (PMDB) e o governador Ricardo Coutinho (PSB) ao “trabalho de nossos adversários para tentar nos dividir”.

Da boca de…

“… A luta contra o terrorismo é prioridade central. O terror é uma ameaça global, e a resposta precisa ser global…” (Mariano Rajoy, primeiro-ministro da Espanha).

Garimpo

É curioso e preocupante, apesar de parcialmente previsível, o estudo feito pelo Tribunal de Contas da União sobre o setor previdenciário no País, destacado em recente edição pelo jornal Folha de São Paulo.

Leia trechos.

Anomalias

“O Brasil é um país em que ricos fingem ser pobres, presidiários reconhecem a paternidade de filhos de mulheres que nunca viram, crianças recebem licença-maternidade, bebês indígenas são adotados e esquecidos em suas tribos, homens assassinam esposas fictícias e ciganos mudam de identidade como trocam de cidade.

A conta

“O Brasil é um país que paga por tudo isso. E a conta imposta por tanta ´criatividade´ à Previdência Social é alta.

Uma fatura maior que o governo supunha: pode chegar a R$ 56 bilhões por ano.

Proporção

“Ao cruzar dados da Secretaria de Previdência, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e dos ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento Social, o TCU chegou à conclusão de que a ´percepção de irregularidades´ é que um, em cada dez benefícios, é pago com erros ou por fraude.

Campeão

“Foi identificado que o Maranhão é o estado com o maior número de fraudes. Lá, as mulheres são as brasileiras que mais recebem auxílio-maternidade. Em um dos casos, o benefício era pago a uma menina de 8 anos”.

Vigência

É de quatro anos a duração do contrato firmado este ano entre a PMCG e a empresa Aliança para a gestão do Maior São João do Mundo.