A gota d´água

Mandonismo

Mantivemos nomes e continuamos todos os programas e projetos do governo anterior, com direito a ampliá-los, incorporando novas visões e atores sociais. Mantive grande parte da equipe anterior, mesmo assim, pelo fato de ter realmente assumido as funções de governador do estado, tomando minhas próprias decisões, com possíveis erros e acertos, não foi do agrado de alguns que achavam que continuariam a governar a Paraíba.

Comando paralelo

“Convivi neste período, com boicotes e sabotagens internos à gestão promovidos por alguns, que apegados a funções e salários, não tiveram a dignidade de entregar seus cargos, agindo ou não sob algum tipo de comando superior.

Incompreensível

“Confesso que ainda não entendi o porquê disso tudo. Quais objetivos se escondem – se é que existem ou foi de ato impensado – para a semeadura de tanta discórdia em uma legenda que venceu as eleições de forma consagradora e transformou-se na maior agremiação partidária do Estado.

Virar a página

“Mas, como a vida é feita de ciclos, iniciaremos uma nova caminhada a partir de hoje.

Renovação

“A cada chamado da vida, o coração deve estar pronto para a despedida e para novo começo, com ânimo e sem lamúrias”, assim escreveu um famoso escritor alemão (Hermann Hesse).

Nova etapa

“Não abri diálogo e nem avancei em qualquer tratativa, ante minha filiação anterior ao PSB. Mas irei fazê-lo neste final de ano, a fim de iniciar 2020 em uma nova e acolhedora casa. Não pretendo criar novo partido ou seguir modismos oportunistas.

Guardar…

“Irei mudar de partido porque o meu atual desconfigurou-se por completo na Paraíba. Mas os princípios e o conjunto de ideias que acredito, caminharão sempre comigo.

… Coerência

Vou procurar uma legenda que se afine com nossa visão de mundo e de Brasil, que não seja sectária, dona da verdade, que não exerça patrulha ideológica e refute alianças programáticas. Também que não flerte com o extremismo, com o fanatismo político, seja de direita ou de esquerda, nem tampouco pratique a idolatria personalista. Que os discursos para dentro sejam os mesmos para fora

Fecho

“Democracia, sempre! Ditadura, nunca mais!”

Sem demora

Poucas horas depois, a direção do PSB da Paraíba – leia-se Ricardo Coutinho – divulgou em resposta uma nota, ácida, como é próprio de seu estilo.

Leia trechos.

Sem surpresa

“O anúncio da desfiliação de João Azevêdo do PSB, partido pelo qual se elegeu governador há pouco mais de um ano, não surpreendeu os paraibanos e apenas é a formalização de um ato de traição.

Pecha

“Traição a seus companheiros de partido, a seus apoiadores e, principalmente, ao povo paraibano que lhe concedeu o voto para que a obra administrativa iniciada pelo PSB no governo de Ricardo Coutinho tivesse continuidade.

´Mea culpa´

“O PSB se sente na obrigação de pedir desculpas ao povo paraibano por tê-lo feito acreditar que o técnico, o secretário e ´fiel escudeiro´ do ex-governador Ricardo Coutinho, daria continuidade à gestão que transformou nosso Estado.

Eleitorado

“É principalmente ao povo paraibano que João traiu, porque nosso povo queria que o governo do estado, antes fatiado em conveniências e interesses políticos, continuasse sendo um lugar onde os filhos e filhas do povo continuassem a ter direitos iguais, e um governador que não compactue com tudo que representa retrocesso social, como acontece agora com o governo Bolsonaro.

Retaliação

“Antes de anunciar sua saída do PSB, João Azevêdo praticou atos seguidos de perseguição mesquinha e desrespeito a filiados históricos do partido.

Ausente

“Raramente frequentou a sede do PSB e pouco se interessava com os destinos do partido.

Obcecado

“Mesmo sem ter completado um ano de governo, transformou seu desejo de reeleição em uma obsessão. Por isso, esqueceu de governar para cuidar apenas de fazer intrigas.

Ilegítimo

“Toda a produção do governo, este ano, foi produto de 2018. João Azevêdo continuará a ter legalidade para assinar qualquer ato inerente à função que exerce, mas jamais terá a legitimidade política, jamais poderá explicar a sua traição e perseguição aos que foram o alicerce para a que ele sentasse na cadeira de governador.

Conquista

“Só a legitimidade constrói uma liderança e liderança se conquista, não se impõe.

Sacrifício

“Sem o apoio do ex-governador, que sacrificou, em nome desse projeto, e a pedido do próprio João Azevêdo, uma eleição certa para se dedicar, incansavelmente, à continuidade do projeto, João Azevêdo jamais seria eleito para qualquer cargo.

“Dissimulado”

“João Azevêdo se mostra agora um dissimulado. Escondeu de nós, seus ex-companheiros de partido e do povo paraibano que o elegeu, a sua verdadeira natureza, revelando-a por inteiro apenas depois de receber o maior cargo público do Estado”.