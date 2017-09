A encenação e os fatos

Oxigenação

“A decisão é parte do processo nacional de renovação (…) com o objetivo de oxigenar as práticas partidárias de modo a possibilitar o aumento da contribuição cívica do PSL em meio ao contexto político turbulento que o Brasil atravessa”, enfatiza a nota divulgada pela direção nacional.

Retaguarda

Objetivamente, o pano de fundo dessa troca de comando é o processo eleitoral do ano que vem: Tião Gomes é um aguerrido aliado do governador Ricardo Coutinho (PSB), e Lucas um partidário do prefeito pessoense e pré-candidato a governador Luciano Cartaxo (PSD).

Pé na estrada

Dessa maneira, muito provavelmente Tião deverá anunciar em breve o seu novo destino partidário, assim como o ex-deputado Álvaro Gaudêncio Neto, que há poucos dias foi reinvestido no comando da legenda em Campina Grande.

Controversa

A indicação do advogado paraibano Walter Agra para o cargo de procurador-geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) encontrou resistência no governo federal e entre especialistas da concorrência.

Origem

Conforme o jornal ´Estadão´, a rejeição é principalmente ao fato de ele não ser funcionário de carreira da Advocacia Geral da União (AGU), como os últimos ocupantes do cargo, e também por ele ser ligado ao PMDB, ao ex-presidente José Sarney e ao ex-senador Cícero Lucena (PSDB-PB).

“Afronta”

“A nomeação constitui uma afronta, além de um desprestígio, à representação constitucional conferida à AGU para o exercício das atividades de assessoria jurídica e da representação judicial e extrajudicial dos Poderes da União e de suas autarquias e fundações públicas federais”, afirma uma nota remetida à Presidência da República pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais.

O detalhe

Não existe determinação legal de que o chefe da procuradoria do Cade seja servidor público ou da carreira dos advogados da União.

Só lembrando

Caberá ao procurador dar pareceres jurídicos sobre os principais casos que tramitam no Cade, entre eles mais de 30 processos relacionados à Operação Lava Jato.

Apartidário

Em entrevista ao ´Estadão´, Walter Agra declarou que “nunca fui filiado a nenhum partido político e não tenho nenhuma ligação com partidos nem com o ex-presidente José Sarney, que, infelizmente, nunca conheci”.

Ocaso

Está chegando ao fim a ´era Janot´ como procurador geral da República, marcada por muita controvérsia, muitas ações e muitas altercações com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e com o ex-presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ).