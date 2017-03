A “doçura” presidencial

Comemoração

A saudação pública inicial coube ao prefeito Romero Rodrigues (PSDB): “O povo campinense, com grande emoção, comemora hoje grandes e históricas conquistas, principalmente a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco”.

Demandas

Romero aproveitou a ocasião para reivindicar outras ações do governo federal que ajudarão a alavancar o crescimento da cidade, especialmente as duplicações das BR 104 (Brejo), 230 (Sertão).

Impedimento

Na programação inicial estava prevista a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da BR 230 (trecho entre Campina e a Praça do Meio do Mundo) rumo ao Sertão, mas houve um embargo judicial decorrente da disputa entre duas construtoras que concorrem na licitação.

Na Capital

Sob o testemunho do prefeito pessoense Luciano Cartaxo (PSD), Temer assinou o processo para que seja iniciada a triplicação da BR 230 entre Cabedelo e o Oitizeiro, em João Pessoa.

Sem pai

Em breve e informal discurso, o presidente afirmou que “não quero a paternidade dessa obra (da transposição). Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Vocês é que pagaram impostos ao longo do tempo e permitiram que pudéssemos fazer grandes investimentos”.

Incenso…

Temer se derramou em afagos à bancada paraibana no Congresso Nacional: “Espero contar com o apoio extraordinário que eu tenho tido dos companheiros a Paraíba”.

… Nos aliados

E emendou: “O presidente não governa sozinho. Ele só governa bem se tiver o apoio do Congresso Nacional. Graças a Deus, pouco a pouco, estamos ganhando o aplauso do povo brasileiro”.

Deferência

Michel realçou que “o povo de Campina tem a satisfação de ter grandes representantes no Congresso Nacional (Cássio Cunha Lima, PSDB, e Raimundo Lira, PMDB).

Diferencial

E acrescentou: “E vocês têm o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), que é líder do governo. Convenhamos, isso tem uma significação para a Paraíba. Como tem lá no Tribunal de Contas (da União) o Vital (do Rêgo). A Paraíba sempre foi um Estado capaz de apresentar grandes nomes no cenário nacional”.

Água na porta

Já era tarde quando a comitiva deixou Campina rumo a Sertânia (que juntamente com Monteiro desde ontem passaram formalmente a serem abastecidas pelo Rio São Francisco).

´Recepção´

Entre 200 e 300 pessoas promoveram um protesto contra Michel Temer (e comitiva), na sua chegada à cidade de Monteiro.

“Fora Temer, golpista. Obrigado Lula”, era o slogan dos manifestantes.

Comprovação

Na parte introdutória de seu pronunciamento, o presidente se reportou à ´turma´: “Eles são a revelação mais clara da democracia que nós estamos vivendo”.

Irônico

Mas, fiel ao seu estilo, o peemedebista se permitiu uma ironia: “Temos que aplaudir a eles. Como estão no sol, certa e seguramente, eles vão se banhar com as águas do Rio São Francisco”.

´Abafar´

Com o som ambiente com decibéis acima do normal para ´amortecer´ os protestos, Michel ainda tratou indiretamente das manifestações em sua fala: “Se, de um lado, nós trazemos uma grande obra aqui para a Paraíba, de outro lado, se faz o protesto. Democracia é assim”.

Teleguiados

Outro alvo dos protestantes, o senador Cássio igualmente utilizou o discurso para a ´contraofensiva´: “Ouvimos barulho lá fora, os mesmos que não conseguem compreender a importância desse momento. Talvez cumprindo o papel de ´inocentes uteis´, e se colocam contra essa conquista do povo do Nordeste.”

Lamento

Em tom contundente, CCL se reportou ao Governo Dilma: “Natural, democrática, saudável (a manifestação). Mas é uma pena observar jovens levantando bandeiras debaixo do sol, para defender aquilo que no passado representou o governo mais corrupto da história do Brasil”.