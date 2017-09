A cota de Ciro transbordou

À sombra dos pampas

Na semana passada, em meio à ebulição relativa à semana final de Rodrigo Janot na Procuradoria Geral da República; ao novo depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro; e às surpresas inerentes à delação (e prisão) dos donos da JBS, passou ao largo o julgamento (inconcluso) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre (RS), dos recursos do ´ex-superministro´ José Dirceu (PT) e do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, contra as condenações por parte do juiz Sérgio Moro.