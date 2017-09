“A corrupção não é invencível”

Alegação

“Se o Silvio Santos tem uma loteria, por que os partidos políticos não podem ter?” – indagou Cândido.

Só lembrando

Vicente Cândido também foi o autor da proposta ´batizada´ de emenda Lula: ampliar para até oito meses a proibição de prender candidatos antes das eleições.

Interino

O vice-prefeito pessoense Manoel Júnior (PMDB) assume a PMJP hoje, com a viagem aos Estados Unidos do titular, Luciano Cartaxo (PSD), que participará de atividade no Banco Mundial.

Arrasta-pé

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) deverá apresentar amanhã a proposta de modernização espacial do Maior São João do Mundo.

Da boca de…

“… Temer se equilibra entre o peso da rejeição da sociedade e a fragilidade de uma maioria parlamentar instável, exigente e insaciável…” (jornalista Dora Kramer, revista Veja).

Garimpo

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou que é preciso romper com “a onda de negatividade no Brasil”.

Volta aos trilhos

“Com as próximas eleições, se conseguirmos andar na direção certa, voltaremos a ser uma das grandes sensações do mundo, como éramos há alguns anos. Nós nos perdemos no caminho, e por muitas razões, e em muitas direções. Mas há toda a possibilidade de se refazerem os caminhos e evitarem novos erros e fazermos um País maior e melhor”, discorreu Barroso, em recente aula inaugural no curso de pós-graduação em Direito da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Baixo astral

Luís Barroso acentuou ainda que “o Brasil vem vivendo uma onda de negatividade que a gente precisa inverter. Não se sabe se o otimismo funciona, mas o pessimismo funciona, torna as coisas piores. Temos fundadas razões para acreditar que logo ali na frente esta página estará virada e teremos dias melhores”.

Firmeza

O integrante do Supremo enfatizou que “poucos países do mundo tiveram coragem de enfrentar uma corrupção extensa e generalizada com essa determinação. É claro que há reações, operação abafa. Em três anos de Lava Jato há muita gente que acha que nada mudou”.

Cúmplices

O ministro prosseguiu: “Pior, essas pessoas têm aliados em toda parte, nos altos escalões, nos Poderes, na imprensa e até onde menos seria de se esperar… E, mesmo assim, eu acho que temos avanço”.