Dúvidas…

Resta saber duas coisas: a direção do REP vai se empolgar com este generoso ´dote´ e aceitar que Marinaldo fique no partido, após renovados e públicos avisos para que ele procurasse outro domicílio eleitoral?

… No ar

Dúvida adicional é: o prefeito Bruno já sabe e/ou concorda com essa empreitada de seu aliado?

Lupa

O Tribunal de Contas da União executou levantamento de auditoria sobre a participação nos serviços assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS) das organizações sociais (OSs), das organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips) e das organizações da sociedade civil (OSCs).

Apuração

Conforme a assessoria do TCU, “o objetivo do trabalho foi levantar informações a respeito dessas entidades, para conhecer as formas de atuação no SUS e identificar os principais riscos envolvidos no processo”.

Excepcionalidade

As Organizações Sociais (OSs) são a única modalidade em que o particular pode assumir o gerenciamento de um equipamento público, bem como receber cessão de servidores às custas do erário, além de receber dotações financeiras.

O detalhe

O relator do processo é o ministro paraibano Vital do Rêgo.

Lançamento

“O meu Presépio”. Eis o titulo do novo livro do papa Francisco, que está sendo lançado.

“Conto a vocês sobre os personagens do Natal”, acentuou o ´sucessor de Pedro´.

Expansão

Será dia 13 próximo, pela manhã, a inauguração do novo empreendimento do grupo Atacadão Farias em Campina Grande – o ingresso da empresa no setor de frios e ´embutidos´.

O detalhe

A localização do empreendimento é na avenida Canal (centro), vizinho à loja do ´Atacadão Farias´.

Temperatura…

Foi ´atribulada´ uma reunião que ocorreu com parte da oposição em Campina Grande, na última sexta-feira.

… Alta

O tom foi elevado quando foi considerada a hipótese de a vereadora Eva Gouveia migrar do PSD para o Progressistas, onde disputaria a reeleição no próximo ano.

Reação rápida

O vereador Rostand Paraíba (PP) ´queimou ruim´ e disse que se a cúpula do seu partido levar adiante essa migração de Eva, ele prefere não concorrer às eleições de 2024.