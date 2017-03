A aposta de Lula no Cariri

Saudades do Poder?

“Posso até sentir, mas não agora. Sempre fui uma pessoa que se acostuma com a vida. Tinha uma vida lá, com um ritmo e uma função. Era obviamente interessante, sempre vai ser. Instigante, importante, né? Aqui (Porto Alegre, RS, onde reside) tenho outra vida. Gosto muito de ler, de ver filme.

1ª fumaça

“As pessoas esquecem que na origem da crise de 2008 está a corrupção de um setor desregulado que atingiu o mundo inteiro.

´Mea…

“Vou te falar, acho que cometi um erro importante: o nível de desoneração de tributos das empresas brasileiras. Reduzimos a contribuição previdenciária, o IPI, além de uma quantidade significativa de impostos. Com isso, tivemos uma perda fiscal muito grande. Nossa expectativa era evitar que a crise nos atingisse de forma pronunciada.

… Culpa´

“Por isso, aumentamos também o crédito, mas acho que aí não erramos. Erro foi a desoneração porque, ao invés de investir, eles (empresários) aumentaram a margem de lucro às custas de mais fragilidade nas contas públicas.

Crença

“O que eu tenho certeza é que o meu governo jamais fez foi compactuar com a corrupção.

Transparente

“Entro num tema que acho sério, que é o ´sincericídio´ do ministro por um mês, do Planejamento, o senador (Romero) Jucá (PMDB), quando disse que tinha que estancar a sangria e usou palavras, assim, pornográficas para descrever as relações políticas no Brasil.

Demonstrações

“Se não achasse importante o combate à corrupção, não teria sancionado a lei da delação premiada, não teria respeitado a Polícia Federal, não teria respeitado o Ministério Público, nem nomeado ministros (do Supremo Tribunal Federal) que tivessem uma inequívoca biografia.

“Arma”

“O combate à corrupção no Brasil mais uma vez virou uma arma ideológica. Enquanto as investigações estavam sobre o PT, ou alguém do PT, não havia problema em vazamento, não havia problema em 500 mil pesos e mil medidas. Agora tem.

Mutação

“Uma coisa que, visivelmente, em qualquer país do mundo, seria caso de quebra da segurança nacional, que é gravar o presidente sem autorização do Supremo, tudo isso foi permitido. Agora, quando chega ao PMDB ou PSDB, é criminalização da política.

Protestos de 2013

“Ainda vamos precisar de uma distância histórica para entender. Tem uma parte simples, mas não responde tudo.

Inconciliável

“Tinha gente que dizia pra mim: ‘Tem que fazer aliança com Eduardo Cunha’, mas o rompimento, olhando de hoje, era inexorável. Não existe acordo com Eduardo Cunha. Existe submissão.

Ardiloso

“As 19, ou 15 ou 38 perguntas ao Temer (de Cunha); o pacote de [José] Yunes (amigo de Temer), o que você acha que é, querida? Você está falando de um gângster inteligente. Devia ajoelhar e aceitar as condições? (…) Custaria mais para o país. Muito mais.

Assaltantes

“Você vai me desculpar, mas eu não vou assaltar o país. Eduardo Cunha e eles assaltam o país. Assaltam. Do verbo assaltar. Além de outras coisas, né? Ele tem uma postura, em relação a direitos, coletivos e individuais, extremamente sectária.

Protagonista

“Cunha é claro nas perguntas. Está lá explícito que quem roubava na Caixa Econômica Federal, no FGTS, era o Temer.