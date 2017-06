A ´amnésia´ do TSE

Tudo numa frase

Começo a tratar do julgamento do TSE com a síntese perfeita, verbalizada antes mesmo do último dia de sessões, pela jornalista Renata Lo Prete, da GloboNews: “A chapa que foi absolvida por excesso de provas”.

Com louvor

Até o fim do seu voto, o relator da ação que pedia a cassação da chapa Dilma/Temer, o paraibano Herman Benjamin, foi brilhante, ao ponto de o ministro Luiz Fux (também ministro do Supremo Tribunal Federal) ter registrado que “não há muito o que dizer depois do voto histórico do ministro Herman”.

Cortes…

Benjamin, num dos momentos da sessão, trouxe à tona um assunto abordado esta semana por APARTE: a necessidade de rediscussão das chamadas ´cortes mistas´ – aquelas não somente formadas por magistrados, como é o caso do TSE.

… Misturadas

“Nós temos que pensar a forma de composição da Justiça Eleitoral brasileira. Não é o caso de (discutir) valor jurídico ou de integridade pessoal”, ressalvou Herman, para acrescentar que “não é possível que tenhamos julgadores que nas eleições anteriores tenham sido advogados das partes envolvidas”.

Assertiva

“O que não existe neste País é medo. Se existisse, não teríamos chegado até aqui”, sublinhou o relator.

Fora do andor

Ao final de seu voto, concluído ontem, Herman já certificava nas entrelinhas que o TSE arava (em sua maioria) o terreno para oferecer sobrevida ao presidente Temer: “Recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão”.

Sequência

O que se seguiu, espancando a crueza dos fatos, foi o ´enterro´ das ´provas vivas´, no prolongamento da linguagem do relator.

Ofensiva

Segundo ministro a votar, Napoleão Nunes Maia Filho (oriundo do STJ) acusou o relator de “estar orientando sua metralhadora” para o mandato da chapa que estava em julgamento.

Ilógico

Num voto atabalhoado, o ministro usou uma expressão extrema para argumentar que a petição inicial da ação tinha sido extrapolada: “É como alguém propor ação de despejo e o juiz decretar separação de casal”.

Sem avançar

Ainda o membro do TSE: “A Justiça Eleitoral não pode se arvorar como 3o turno dos pleitos, sem que se constatem violações contundentes e incontestes ao ordenamento eleitoral”.

Defensiva

“Ao contrário, em casos como esse, a Justiça Eleitoral deve manter postura de moderação, de prudência, sob o risco de aniquilar a vontade soberana do povo”, defendeu Napoleão noutro trecho.

Inconsistência

Terceiro a votar, Admar Gonzaga – advogado que foi nomeado ministro do TSE por Temer há aproximadamente dois meses – disse que “não se pode afirmar categoricamente que recursos saíram da Petrobras passaram por partidos políticos, e aportaram na campanha presidencial. Esse caminho seria suportável apenas no mundo da suposição”.