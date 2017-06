Antigo carrasco, atacante chega ao Botafogo-PB para disputa da Série C

A tarde desta segunda-feira (12) foi de novidade na reapresentação do elenco do Botafogo-PB na Maravilha do Contorno após o empate fora de casa conquistado contra o Moto Club-MA no último fim de semana.

Foto: Divulgação/ Botafogo

Anunciado como reforço na sexta-feira da semana passada, o atacante Vanderlei, que estava atuando na Tailândia, foi apresentado aos seus novos companheiros e concedeu entrevista para a imprensa.

