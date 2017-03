Animais mortos e armas encontradas durante ação em combate a caça ilegal na PB

Os policiais do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) flagraram um caçador com duas aves mortas e outras cinco mantidas em cativeiro, durante ação de combate à caça ilegal de aves silvestres, na manhã deste sábado (18), na cidade de Riachão do Poço.

Os animais estavam com o homem, que foi preso com uma espingarda e mais de 30 munições.

Os bichos que foram encontrados abatidos são da espécie Lambú, ave típica da Caatinga. No cativeiro, o caçador mantinha um galo-de-campina e quatro golados presos.

Todas elas são aves da fauna silvestre e o suspeito pego com elas foi autuado por crime ambiental, cuja pena é de detenção de 6 meses a 1 ano.

Contra ele também foi aplicada uma multa de R$ 500 por cada espécime, já que nenhuma delas consta na lista de risco de extinção – neste segundo caso seria R$ 5 mil.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Sapé, onde também foi autuado por porte ilegal de arma.