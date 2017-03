ANA garante que atividades do campo serão retomadas com a chegada da transposição

O diretor de gestão da Agência Nacional das Águas (ANA), Paulo Varella, comentou sobre a chegada da transposição na Paraíba que, segundo ele, demonstra o início da história de um novo Semiárido e de uma nova perspectiva de vida para aqueles que esperavam pela conclusão das obras.

Em entrevista nesta quinta-feira, 09, Paulo afirmou que após a garantia de distribuição de água para o abastecimento humano, as atividades do campo podem ser retomadas, mas com cautela.

– Vivemos, nos últimos cinco anos, a maior seca da história recente no país. A partir de amanhã a história vai estar em movimento. Nossa prioridade é o abastecimento humano. Uma vez que o açude de Boqueirão for recomposto, a tendência é que as atividades de pesca e de irrigação voltem, mas de forma limitada, para que tenhamos o abastecimento garantido – explicou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.