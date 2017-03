AMDE inaugura primeira edição da Semana do Artesão nesta segunda-feira

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (AMDE), Nelson Gomes Filho, comentou em entrevista à Rádio Caturité AM sobre a primeira Semana do Artesão, que tem início nesta segunda-feira (13) às 9h, na Vila do Artesão, em Campina Grande, e disse que o evento vai acontecer em parceria com o Sebrae e a Universidade Federal de Campina Grande.

Ele explicou que a programação foi escolhida para motivar os artesãos e para oferecer palestras que tragam qualidade ao trabalho da categoria.

Nelson destacou que o evento acontece até sexta-feira (17) e disse que todos os dias vão acontecer palestras das 16h às 18h no auditório da Vila do Artesão.

Foto: Codecom-CG/ Arquivo

O presidente da AMDE também destacou que a entrada é grátis e que o local precisa ser mais visitado pela população de Campina Grande.

– São cinco dias de palestras para melhorar a qualidade daqueles artesãos que ali estão – frisou.

Confira a programação:

Segunda-feira (13): Abertura às 9h e palestra com Roberto Fraga – Excelência em atendimento;

Terça-feira (14): Palestra com Gerlane Farias e Rosenilda Ramos – Formalização para um bom começo;

Quarta-feira (15): Palestra com Clécio Lacerda – Artesanato: Inspiração que vem da natureza;

Quinta-feira (16): Palestra com Cleone Sousa – Metodologia de desenvolvimento de coleções;

Sexta-feira (17): Palestra com Cleone Sousa – Empreendedorismo em práticas colaborativas.

No sábado (18) vai acontecer uma missa na Vila do Artesão, para fechar a programação da I Semana do Artesão, segundo Nelson.