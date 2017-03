Álvaro e Saymon conquistam título da temporada do Circuito Brasileiro

foto: CBV

Apenas um saque foi necessário para o paraibano Álvaro Filho e o sul-mato-grossense Saymon garantirem o título da temporada 2016/2017 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A dupla conseguiu levar o troféu para casa logo na temporada de estreia do time. Eles fizeram ainda mais: chegaram às quartas de finais da penúltima etapa, em Aracaju, neste sábado.

Com grande vantagem – 2.600 pontos contra 1.880 – sobre os segundos colocados no ranking, os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt, a parceria precisava apenas da pontuação mínima de uma etapa para garantir a conquista. Ela veio com duas vitórias e liderança da chave diante da torcida sergipana nesta sexta.

​É o primeiro titulo brasileiro dos dois atletas, que se uniram em agosto de 2016. Em sete etapas disputadas até agora, Álvaro e Saymon foram ao pódio em todas. São três ouros (etapas de Brasília, Curitiba e Maceió), três pratas (Campo Grande, Uberlândia e São José) e um bronze (João Pessoa), aproveitamento impressionante.​

