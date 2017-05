Alunos de Direito visitam sede do Tribunal de Justiça da Paraíba

Alunos de duas instituições de ensino superior, num total de 30 estudantes do curso de Direito da Faculdade Internacional da Paraíba e do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), participaram do projeto Conhecendo o Judiciário nesta segunda-feira (22).

Os estudantes do primeiro e terceiro períodos do curso tiraram dúvidas sobre o funcionamento do Poder Judiciário com o desembargador Leandro dos Santos, idealizador e coordenador do projeto.

Além da visita ao Tribunal Pleno, os universitários tiveram a oportunidade de conhecer as Câmaras Cíveis e Criminal, do Tribunal de Justiça, e o Salão Nobre.

O professor da disciplina de Introdução às Carreiras Jurídicas da FPB, Antônio Toscano, explicou que já trouxe duas turmas para visitar o Tribunal, através do Conhecendo o Judiciário.

“A gente tem o intuito de mostrar para o aluno as várias vertentes que ele pode seguir após o bacharelado em Direito, e uma dessas visitas a gente faz aqui no TJPB”, informou o docente.