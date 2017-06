Alcoólicos Anônimos celebram Dia Internacional de Fundação com programação especial

foto: Reprodução

Neste sábado (10) é celebrado o Dia Internacional de Criação da Fundação de Alcoólicos Anônimos e a entidade paraibana preparou uma programação especial para este fim de semana, na cidade de Areia.

Segundo o representante do AA em Campina Grande, Santos, o alcoolismo é uma doença que afeta diretamente os familiares do portador e é extremamente importante que exista a divulgação do tratamento através das reuniões.

Ele afirmou que, na região, hoje são 39 grupos de Alcoólicos Anônimos e adiantou que a programação especial em Areia será no sentido de promover uma reunião pública com o objetivo de divulgar o programa de prevenção e de tratamento oferecido pela entidade.

– O grupo existe na Paraíba desde o dia 26 de agosto de 1964 e o primeiro da região foi na cidade de Campina Grande. As reuniões e o tratamento tem a ver com evitar o primeiro gole e o nosso processo de recuperação envolve toda a família – explicou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.