Ala geriátrica do Pedro I realiza mais de 400 atendimentos em seu 1º ano de serviço

Foto: Codecom/CG

O Hospital Municipal Pedro I está se tornando uma referência em atendimento de qualidade em todas as especialidades que oferece serviços.

Além já reconhecido Centro de Imagens, a Prefeitura Municipal de Campina Grande vem incorporando novas modalidades de serviço na unidade. Há um ano, a PMCG firmou parceria com o Centro Universitário Facisa para implantar a Ala Geriátrica, para atendimentos exclusivamente aos idosos. Somente no primeiro ano de funcionamento, a ala registrou 429 atendimentos a idosos.

A ideia da Ala Geriátrica é promover um atendimento humanizado e específico para os mais velhos, pacientes geralmente mais sensíveis ao ambiente hospitalar e suscetíveis à contração de doenças ou infecções. Os idosos são acompanhados por clínicos, geriatras e outros especialistas. São 19 leitos em uma estrutura que foi reformada. Os professores, médicos residentes e outros estudantes de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Biomedicina atuam no trabalho.

O mês que registrou o maior número de atendimentos foi julho, com 53 casos. De acordo com a Direção do Hospital, o mês corresponde ao período mais frio do ano, em que muitos idosos costumam apresentar problemas respiratórios e virais em função da mudança no tempo.

Além da Ala Geriátrica, único espaço específico para esse atendimento dentro de um hospital geral na cidade, a PMCG também iniciou um ano atrás a pareceria com a Unifacisa para o funcionamento do Pedro Especialidades, que realiza milhares de consultas e exames por mês nas áreas de gastroenterologia, endocrinologia, dermatologia, neurologia, imunologia, ortopedia, urologia, clínica médica, hematologia, nefrologia, cirurgia torácica e cirurgia vascular.

Outra parceria importante firmada em fevereiro de 2011 com o Centro Universitário foi a instalação de 25 leitos pediátricos no Hospital da Criança e do Adolescente. E na Unidade Básica de Saúde Ronaldo Cunha Lima, a ação conjunta da PMCG e Unifacisa tem garantido o atendimento de qualidade nesta unidade, que é a maior da cidade.