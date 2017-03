Águas do São Francisco já estão em outro trecho do Rio Paraíba

A cada dia as águas do São Francisco se aproximam do açude de Boqueirão.

Segundo a AESA, o açude de Poções, em Monteiro, já está liberando água no leito do Rio Paraíba, rumo ao açude de Camalaú, distante cerca de 25 quilômetros.

Este será o último por onde as águas devem passar até desaguar no Epitácio Pessoa.