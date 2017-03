Águas da transposição chegam ao território paraibano. Veja o vídeo

Foto: Paraibaonline

As águas do São Francisco que estão vindo através do canal da Transposição começaram a chegar no território paraibano nesta quarta-feira (08).

A previsão é que na madrugada desta quinta-feira as águas já estejam na cidade de Monteiro, para desaguar no leito do rio Paraíba.

No vídeo abaixo é possível observar as águas passando pelo túnel indo em direção ao Cariri paraibano.