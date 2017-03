Águas da transposição cada vez mais próximas de Boqueirão

Após anos de espera e expectativa, as águas do rio São Francisco finalmente chegaram ao município de Monteiro, no Cariri paraibano.

Foto: Reprodução/ CCL

Através das obras do Eixo Leste da transposição, a água chegou ao último canal construído em Monteiro por volta das 2h45 desta quinta-feira (9), depois de cruzar a divisa entre os estados de Pernambuco e Paraíba na noite de ontem.

Com a entrada das águas no território paraibano, a expectativa é que elas cheguem em até 45 dias ao açude de Boqueirão, atualmente com o menor volume de sua história.

Foto: Reprodução/ CCL

Para chegar ao reservatório, a água deve passar pelo rio Paraíba e, em seguida, nos açudes de Poções e Camalaú, que estão sendo limpos e passando por obras para acelerar o percurso da água até Boqueirão.

INAUGURAÇÃO

Com a chegada da água ao território paraibano, o presidente Michel Temer faz uma visita ao Estado nesta sexta-feira (10) para inaugurar as obras do Eixo Leste da transposição.

A chegada dele, inicialmente em Campina Grande, está prevista para as 10h. Já a agenda em Monteiro está prevista para o turno da tarde.

Vídeo: Reprodução/ CCL