Agentes penitenciários apreendem 16 facas e outros objetos no Serrotão

Os agente penitenciários do presídio do Serrotão apreenderam na noite dessa sexta-feira, 17, vários objetos proibidos no local. O material estava escondido nas celas dos presos.

Foram apreendidas 16 facas e 22 celulares.

Na madrugada de hoje, os agente ainda encontraram dois pacotes de maconha que foram arremessados por cima do muro da penitenciária.

*Com informações da TV Paraíba