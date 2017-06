Aesa participa de audiência sobre o Eixo Norte da transposição, em Uiraúna

A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) participará da audiência pública do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco que será realizada nesta sexta-feira (9) na cidade de Uiraúna.

Durante o encontro, representantes do Ministério da Integração Nacional apresentarão o andamento das obras no trecho próximo à cidade de Cajazeiras.

De acordo com o presidente da Aesa, João Fernandes da Silva, a audiência pública será importante para discutir a situação hídrica do sertão paraibano e o andamento das obras da transposição.

“A situação da bacia hidrográfica do Alto Curso do rio Piranhas é preocupante. Fazendo uma média dos reservatórios da região temos menos de 10 por centro da capacidade”, informou, referindo-se aos açudes Bartolomeu I, Engenheiro Ávidos, Bom Jesus, São Gonçalo, Jenipapeiro e São José I.

Com 260 quilômetros de extensão, as obras do Eixo Norte apresentam 94,52% de execução e, segundo o Ministério da Integração Nacional, estão previstas para serem concluídas no segundo semestre deste ano, após finalização de serviços necessários à passagem da água do rio.

A expectativa é de que ela chegue ao reservatório de Jati (CE) e à Região Metropolitana de Fortaleza ainda neste ano. Esse eixo beneficiará municípios nos quatro estados contemplados pelo Projeto – Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

O Eixo Norte está dividido em três metas. A terceira, que vai trazer água à Paraíba, tem 81 quilômetros e estende-se do reservatório Boi II, no município de Brejo Santo (CE), até o reservatório Engenheiro Ávidos, no município de Cajazeiras. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, a meta três apresenta 98,35% de execução física.