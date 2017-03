Aesa explica sobre possibilidade de atraso na chegada das águas em Boqueirão

O diretor da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), João Fernandes, explicou sobre a possibilidade de atraso na chegada das águas da transposição ao açude de Boqueirão, que abastece e Campina Grande e cidades vizinhas.

Segundo João, as águas estão chegando ao açude de Poções, em Monteiro, a 4,2 metros cúbicos por segundo, sendo que o esperado é de 8 a 9 metros cúbicos por segundo.

Porém, ele reforçou que o Governo Federal está trabalhando para oferecer a cota dobrada.

– Chamei a atenção porque, na sexta-feira, percebi que estávamos recebendo 4,2 metros cúbicos por segundo. Mas, o Governo Federal está trabalhando para nos dar a cota dobrada. No eixo Leste, só quem estará retirando água é o estado da Paraíba, pois os outros estados não se prepararam ainda para esta tarefa. Nós esperávamos receber de 8 a 9 metros cúbicos por segundo. Fizemos todos os cálculos e planejamento com vistas a entregar a água em 45 dias ao açude de Boqueirão – comentou ele, nesta terça-feira (14).

Fernandes explicou também que o Governo Federal instalou 12 bombas elevatórias de água, mas que uma delas atrapalhou o trabalho.

– Na estação elevatória 6 só está operando uma bomba, que cumpre a sua missão mandando água na direção de Monteiro em 5 metros cúbicos por segundo. Desses 5 metros cúbicos por segundo, eles precisavam encher a barragem de Campos, que é a primeira depois da estação elevatória 6. O princípio desta transposição é o seguinte: você despeja a água de um lado de um reservatório por gravidade, e ele sai por gravidade do outro lado. Se a barragem não estivesse totalmente cheia, usavam-se as bombas que vieram de São Paulo, para que, mesmo antes de a barragem encher, fazer o bombeamento para frente. Houve uma diminuição do sábado para o domingo, pois eles estão enchendo a barragem de Campos, para que essa barragem possa oferecer água para nós sem precisar das bombas que vieram de São Paulo. É verdade que isso prejudica, porque quanto menos eu receber o que eu esperava de água vai aumentar o tempo para chegar ao nível de passagem de Poções, Camalaú e, consequentemente, de Boqueirão – pontuou.

O gestor ainda ponderou que, apesar deste impasse, choveu em algumas localidades estratégicas do Estado e que estas chuvas estão preparando o rio Paraíba e recarregando a calha do manancial.

