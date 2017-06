Aesa confirma que inauguração da transposição na Paraíba está mantida

O diretor da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), João Fernandes, garantiu que o cronograma para a chegada das águas da transposição ao açude de Poções, em Monteiro, está garantido, apesar do vazamento na barragem de Barreiros, em Sertânia-PE.

Nesta segunda-feira, 6, Fernandes afirmou que tem mantido contato com a equipe de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração e que a inauguração da chegada das águas em Monteiro está mantida para esta quinta-feira, 9.

Foto: Paraibaonline/ Arquivo

– As informações que tenho recebido são de que a palavra de ordem do ministro Helder Barbalho é inaugurar, na quinta-feira, a chegada das águas em Monteiro, como o programado. O acidente que ocorreu em Barreiro já foi jeito o reparo e já começaram a encher o reservatório. Outro fato importante é que na barragem de Campos, que fica depois da estação elevatória 6, já foram colocadas as bombas de captação flutuante, aquelas que foram emprestadas do governo de São Paulo, e já estão enchendo o último reservatório, que é chamado de Barro Branco – explicou.

João Fernandes reforçou que, até o momento, está mantida a inauguração em Monteiro, que vai contar com a presença do presidente da República, Michel Temer.

O gestor da Aesa ainda ressaltou que o Governo do Estado irá fiscalizar qualquer uso ou abuso indevido nas águas da transposição, porém ressaltou que não será impedido que as pessoas usem a água para consumo humano e para os animais.

*Informações foram divulgadas em entrevista à Rádio Correio FM.