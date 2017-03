Aesa confirma que águas do Velho Chico já chegaram à Paraíba

O presidente da Agência de Gestão das Águas da Paraíba, João Fernandes, confirmou que as águas do rio São Francisco chegaram ao açude de Poções, em Monteiro.

Em entrevista à Rádio Correio FM, nesta quinta-feira, 9, o gestor afirmou que a água chegou durante a madrugada e que está sendo preparada a solenidade de inauguração, que acontecerá nesta sexta-feira, 10, às 15h.

Foto: Paraibaonline

– Desde ontem as águas do Velho Chico atravessaram os túneis e, consequentemente, ingressaram na Paraíba. Estão sendo concentradas, para que amanhã, às 15h, o presidente da República, o ministro da Integração e outras autoridades, possam abrir o portal das águas e ela possa começar a descer pelo rio Paraíba abaixo, na direção de Camalaú, Congo, Caraúbas, São Domingos do Cariri, Cabaceiras e, consequentemente, na direção de Boqueirão – pontuou.

Fernandes ainda comentou sobre a reunião com o Ministério Público Federal, que questiona a possibilidade da água não chegar a Boqueirão.

– Tudo que foi possível ser feito para facilitar a chegada das águas tem sido feito. O esvaziamento do açude São José, a limpeza do rio e eventuais obstáculos que pudessem se contrapor à passagem das águas. Todo mundo sabe que, quando chove, a água vai primeiro encher o leito dos rios e os bancos de areia, para que o excedente seguir à frente na direção do destino que temos traçado, ou que a natureza traça. O que dependia do governo foi feito, estamos prontos para receber as águas – reforçou.

João ainda destacou que todas as questões foram respondidas ao MPF, tanto pela Cagepa, como Aesa e Dnocs.

– Todas as questões relativas ao governo do Estado foram respondidas. Se entregarem os 9 m³ de água por segundo, vamos entregar a água dentro do prazo que estabelecemos – comentou.