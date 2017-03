Aesa acompanha abertura de comporta e monitora águas da transposição

Técnicos da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado (Aesa) acompanharão a abertura da comporta que despejará as águas do Velho Chico no rio Monteiro, no Cariri paraibano.

O acionamento do dispositivo de controle será feito na tarde desta sexta-feira (10) pelo presidente da República, Michel Temer, durante a inauguração do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Após o acionamento, as águas do rio São Francisco, que chegaram em solo paraibano na noite da quarta-feira passada, seguirão para o açude Poções e de lá para o rio Paraíba na direção da barragem Epitácio Pessoa.

“Nossos engenheiros calcularam entre 30 e 45 dias para que água chegue na cidade de Boqueirão. Não é possível fazer um cálculo exato pois existem muitas variantes e algumas são difíceis de mensurar como a saturação do solo na calha do rio. Mas uma coisa é certa, as chuvas podem agilizar este processo, pois quanto mais encharcado estiver o solo, mais rápido vai ser”, explicou o presidente da Aesa, João Fernandes da Silva.

O percurso das águas do São Francisco, entre Monteiro e Boqueirão será monitorado pelo Governo do Estado.

Técnicos da Aesa, Defesa Civil Estadual, Cagepa, Sudema e Polícia Ambiental orientarão moradores ribeirinhos sobre a importância de permitir o fluxo normal do rio e denunciar possíveis irregularidades.

“Nesta fase inicial, até que a situação do açude Epitácio Pessoa esteja normalizada, as águas do Velho Chico só poderão ser utilizadas para consumo humano e animal”, alertou João Fernandes.

A equipe coordenada pela Aesa utilizará um drone para fiscalizar o leito do rio Paraíba.