Aeroporto de Campina Grande terá combustível ´embandeirado´ ainda este mês

Está previsto para o dia 27 próximo o inicio do funcionamento do posto de abastecimento do Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, com combustível certificado (embandeirado).

Foto: Reprodução/ Internet

A empresa Gol já recolocou o aeroporto campinense em seu mapa de viagens para os próximos meses.

E o voo da madrugada já voltou ao sistema.

* fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/