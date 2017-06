Aeroporto de Campina Grande ganha posto de abastecimento de aeronaves

No início do mês de junho, entrou em operação um novo posto de abastecimento de aeronaves no Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande.

Com mais de 800 metros quadrados de área, a estrutura tem capacidade para armazenar cerca 50 mil litros de querosene de aviação.

Para o gerente comercial do aeroporto, Marcelo de Castro Costa, essa estrutura vai proporcionar uma melhoria significativa nos serviços prestados, possibilitando às companhias aéreas o planejamento de voos com distâncias maiores.

Foto: Reprodução/ Internet “Os principais benefícios com o início do PAA nesse aeroporto, vão desde o aumento da capacidade das aeronaves para percorrer trechos maiores; a maior movimentação de passageiros no aeroporto, o que melhora o desempenho da área comercial”, comentou Marcelo.

O gerente comercial destaca ainda como está sendo feita a distribuição do combustível para as empresas regulares e aviação geral.

“Atualmente, nós contamos com contrato com a empresa São Francisco Comercio de Combustíveis, que revende combustíveis da marca Shell. Oportunamente, a gente já fechou um contrato com a Air BP PetroBahia, que é uma distribuidora de combustíveis da aviação aqui no Brasil e no final de agosto deve começar a operar aqui em Campina Grande também”, relatou o servidor da Infraero.

Nos quatro primeiros meses do ano, o Aeroporto de Campina Grande registrou aumento de mais de 17% na movimentação de passageiros. Foram mais de 47 mil embarques e desembarques contabilizados, contra cerca de 40 mil no mesmo período de 2016.

Atualmente, o terminal paraibano conta com 3 voos diários – 2 da Gol e 1 da Azul – e desde o dia 1º de abril, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.