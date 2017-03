Advogados do prefeito de Pocinhos recebem denúncia com tranquilidade

Os advogados de defesa do prefeito de Pocinhos, Cláudio Chaves (foto), receberam com tranquilidade a decisão do Tribunal de Justiça em receber a denúncia do Ministério Público contra o gestor e apostam no bom direito do chefe do Executivo para a absolvição no processo.

Foto: Paraibaonline

Para os advogados Alberto Jorge e Raoni Vita, o recebimento de uma denúncia tem o condão de dar início a um processo, no qual será oportunizado ao acusado a demonstração da regularidade do fato sob análise, bem como da inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelo prefeito.

Os advogados previamente ofereceram defesa, alegando falta de justa causa, por inexistir qualquer relação de locação entre o servidor municipal e a administração pública e vai insistir na sua absolvição.

“O prefeito é sabedor da prática administrativa desenvolvida em sua gestão, que tem como fundamento o respeito às leis e ao erário. Reiteramos a confiança na Justiça paraibana, bem como no nosso direito, que é muito bom”, enfatizou a defesa.