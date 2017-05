Advogado esclarece pendência em tramitação no TRE/PB

O TRE-PB deverá retomar hoje o julgamento referente ao processo que diz respeito às eleições proporcionais do ano passado em Campina Grande, movido pelo suplente de vereador Álvaro Farias (PSC) contra o vereador Luciano Breno (PPL), cujo foco é a filiação do ex-candidato a vereador Jair Santos Arruda (PPL).

O advogado Severino Medeiros Ramos Neto, que defende Jair, remeteu um ‘direito de resposta’ relacionado ao que foi publicado dias atrás neste espaço.

É o que segue, com a publicação retardada devido ao ‘turbilhão’ que se verifica na política nacional.

“O processo de registro de candidatura de Jair Santos Arruda foi julgado procedente em grau de recurso, onde ficou demasiadamente comprovado a filiação do mesmo ao Partido Pátria Livre, onde tal decisão encontra-se transitada em julgado.

Não obstasse o deferimento do registro de candidatura, Jair Santos Arruda requereu a Justiça Eleitoral a sua filiação ao PPL, o que também foi concedido em grau de recurso pelo TRE.

Denota-se que o TRE já se manifestou por duas oportunidades sobre a regular filiação de Jair ao PPL, o que demonstra por si só que a pretensão requerida no Recurso Contra Expedição de Diploma impetrado pelo senhor Álvaro Luís Leite de Farias já foi amplamente analisado com duas decisões transitadas em julgado.

Especificamente sobre o atual processo que tramita no TRE–PB, cabe esclarecer que o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável a Jair, por entender que a Corte Eleitoral não pode tratar da mesma matéria de fato já anteriormente com decisão transitada em julgado, em conformidade com a Legislação Eleitoral e ainda opinou que no mérito reconhece a filiação de Jair ao PPL.

Nesse mesmo sentido votou o relator Dr. Breno Wanderley, por entender que se trata de matéria já julgada pela Corte Eleitoral Paraibana.

“Esses são os esclarecimentos devidos e necessários sobre o Recurso de Expedição de Diploma interposto por Álvaro Farias em face de Jair dos Santos Arruda”.