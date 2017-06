Aduepb: “Todos querem acabar com a greve, mas temos que ter as condições mínimas”

Edson Holanda, diretor da Associação dos Docentes da UEPB (Aduepb), em entrevista à Rádio Campina FM, disse que há dois meses em greve, poucos foram os avanços.

Segundo ele, neste período os representantes da categoria se reuniram por três vezes com a Reitoria da UEPB.

Foto: Ascom

Nas primeiras vezes, as demandas não foram atendidas; na terceira, houve desdobramentos, mas as demandas de curto prazo ainda não tiveram êxito.

Holanda acredita que, por conta da autonomia da universidade, o governo do Estado, apesar da crise, deve garantir a reposição salarial ou pelo menos parte dela para a categoria, já que o Poder Judiciário e o Legislativo já têm garantido a reposição.

Ele confessou que, durante assembleia com secretários estaduais, foi dito que o governador Ricardo Coutinho começaria a negociar com a categoria depois que a greve acabasse.

– Quando tivemos a oportunidade de nos reunir com os secretários em João Pessoa, foi colocado essa proposta, de sairmos da greve e automaticamente as negociações com o governo começariam. Dissemos pra eles que não poderíamos levar essa proposta sem ter algo concreto. O nosso intuito é negociar. Todos querem acabar com a greve, mas temos que ter as condições mínimas e sentar com o governador para que possamos encontrar esse caminho – disse ele.

Sobre a divulgação dos supersalários dos servidores do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado, o sindicalista relatou que esta veio desmistificar que na Universidade Estadual da Paraíba é onde existiriam os maiores montantes.

– Temos professores que quando entram na universidade com doutorado não recebem nem 20% do que foi anunciado sobre o valor que um engenheiro da Cagepa receberia. Eu desconheço que tenha isso na UEPB, mas, se tiver, não vamos colocar para debaixo do tapete, mas vamos discutir e resolver. Não admitimos isso – finalizou.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.